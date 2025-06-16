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Малкин покинет «Питтсбург» после сезона-2025/26. Клуб не планирует предлагать ему новый контракт (The Athletic)

Евгений Малкин покинет «Питтсбург» по окончании сезона-2025/26.

Как сообщает журналист The Athletic Джош Йохе со ссылкой на источники в клубе, ожидается, что «Пингвинс» не предложат игроку новый контракт.

Срок действующего соглашения 38-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В сезоне-2024/25 Евгений Малкин провел 68 матчей в регулярке и набрал 50 (16+34) очков.

Он является трехкратным обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе «Пингвинс».

Малкин о «Металлурге»: «Не ощущаю гигантский прилив сил, что буду зажигать. Может получиться так, что буду занимать чье‑то место. Не хочу кататься и отбывать номер»

Евгений Малкин: «Не буду играть в России после «Питтсбурга». Может, проведу одну игру за «Металлург», чтобы попрощаться. Завершу карьеру в «Пингвинс», это моя единственная команда»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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