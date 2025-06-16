Осипенко прошел медосмотр в «Динамо». Защитник подпишет контракт по схеме «3+2» завтра («СЭ»)

Максим Осипенко подпишет контракт с «Динамо» завтра.

Ранее сообщалось, что защитник «Ростова » близок к переходу в московский клуб за 2,9 миллиона евро.

По информации «Спорт-Экспресса », сегодня футболист успешно прошел медосмотр для бело-голубых. Он подпишет контракт 17 июня.

Соглашение будет рассчитано на три года с двумя опциями продления еще на один сезон каждая.