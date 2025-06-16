Осипенко прошел медосмотр в «Динамо». Защитник подпишет контракт по схеме «3+2» завтра («СЭ»)
Максим Осипенко подпишет контракт с «Динамо» завтра.
Ранее сообщалось, что защитник «Ростова» близок к переходу в московский клуб за 2,9 миллиона евро.
По информации «Спорт-Экспресса», сегодня футболист успешно прошел медосмотр для бело-голубых. Он подпишет контракт 17 июня.
Соглашение будет рассчитано на три года с двумя опциями продления еще на один сезон каждая.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?27096 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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