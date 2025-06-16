Барков, Ахо, Рантанен, Хейсканен, Линделль и Сарос – первые игроки в заявке Финляндии на ОИ-2026
Сборная Финляндии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.
В лист первых шести хоккеистов вошли:
Вратарь: Юусе Сарос («Нэшвилл»);
Защитники: Эса Линделль, Миро Хейсканен (оба – «Даллас»)
Нападающие: Микко Рантанен («Даллас»), Александр Барков («Флорида»), Себастьян Ахо («Каролина»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.
В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер ИИХФ
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