Барков, Ахо, Рантанен, Хейсканен, Линделль и Сарос – первые игроки в заявке Финляндии на ОИ-2026

Сборная Финляндии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

В лист первых шести хоккеистов вошли:

Вратарь: Юусе Сарос («Нэшвилл»);

Защитники: Эса Линделль , Миро Хейсканен (оба – «Даллас»)

Нападающие: Микко Рантанен («Даллас»), Александр Барков («Флорида»), Себастьян Ахо («Каролина»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.