Мостовой о тренерстве: «Спрашивают, готов ли я войти в чей-то штаб, а почему никто не хочет войти в штаб Александра Мостового? Понимают, что не должны мне рассказывать, как в футбол играть»

Александр Мостовой высказался о поступающих предложениях тренерской работы.

«Почему-то мне всегда задают вопрос, готов ли я войти в чей-то тренерский штаб. А почему никто не хочет войти в штаб Александра Мостового?

Я в любой готов войти, вон 20 лет уже жду, чтобы прийти в «Спартак ». Кто там только не был и в каком количестве.

У меня 24 часа телефон открыт, свободен. Пожалуйста, звоните. Я открыт к предложениям.

Но другое дело, что не хотят рисковать, потому что понимают, что не должны мне рассказывать, как в футбол играть. А то у нас сейчас каждый второй в футболе разбирается, особенно на словах», – сказал бывший футболист сборной России.