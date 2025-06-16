«Пари НН» остался в РПЛ и сыграет в сезоне-2025/26. Исполком РФС утвердил состав участников

«Пари НН» останется в Мир РПЛ.

Бюро исполкома РФС опубликовало состав участников чемпионата России на сезон-2025/26. В список из 16 команд вошел нижегородский клуб.

В сезоне-2024/25 «Пари НН » занял 13-е место в турнирной таблице лиги и уступил «Сочи» в стыковых матчах. Однако в следующем сезоне он займет место «Химок», которые не получили лицензию.