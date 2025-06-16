Ягр о Макдэвиде: «Я вижу в нем Бога. Какая-то высшая энергия. Иногда он заставляет очень хороших игроков выглядеть глупо – это нечто особенное»
– Как бы вы описали свои отношения с Коннором Макдэвидом?
– Я уважаю хоккей, в который он играет. За ним интересно наблюдать. То, как он играет, иногда он заставляет очень хороших игроков выглядеть глупо. И это нечто особенное.
Я всегда восхищаюсь людьми, которые превосходят остальных. Я верю в Бога. Так что я вижу в нем Бога. Это что-то замечательное. Я всегда ценю такое. Потому что это должно быть чем-то большим, чем все мы.
– К нему прикоснулся Бог?
– Какая-то высшая энергия. Что-то. У тебя просто должно быть что-то особенное, чтобы доминировать на таком уровне. У тебя должно быть что-то особенное.
Например, если посмотреть на баскетбол, ты видишь Джордана. Ты должен был другим. И быть настолько непохожим на других – это нечто особенное. Вот как я это вижу.
Я могу оценить величие людей. Гретцки был другим. Марио Лемье был другим, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр.
Макдэвид набрал 150 очков в плей-офф за 95 игр. Только Лемье и Гретцки были быстрее в истории НХЛ
«Флорида» – в шаге от Кубка Стэнли! В пятом матче не дала «Эдмонтону» и шанса
Макдэвид выбил 30+ очков за плей-офф в третий раз. Это величие!