  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ягр о Макдэвиде: «Я вижу в нем Бога. Какая-то высшая энергия. Иногда он заставляет очень хороших игроков выглядеть глупо – это нечто особенное»
30

Ягр о Макдэвиде: «Я вижу в нем Бога. Какая-то высшая энергия. Иногда он заставляет очень хороших игроков выглядеть глупо – это нечто особенное»

Яромир Ягр высоко отозвался о форварде Конноре Макдэвиде.

– Как бы вы описали свои отношения с Коннором Макдэвидом?

– Я уважаю хоккей, в который он играет. За ним интересно наблюдать. То, как он играет, иногда он заставляет очень хороших игроков выглядеть глупо. И это нечто особенное.

Я всегда восхищаюсь людьми, которые превосходят остальных. Я верю в Бога. Так что я вижу в нем Бога. Это что-то замечательное. Я всегда ценю такое. Потому что это должно быть чем-то большим, чем все мы.

– К нему прикоснулся Бог?

– Какая-то высшая энергия. Что-то. У тебя просто должно быть что-то особенное, чтобы доминировать на таком уровне. У тебя должно быть что-то особенное.

Например, если посмотреть на баскетбол, ты видишь Джордана. Ты должен был другим. И быть настолько непохожим на других – это нечто особенное. Вот как я это вижу.

Я могу оценить величие людей. Гретцки был другим. Марио Лемье был другим, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр.

Макдэвид набрал 150 очков в плей-офф за 95 игр. Только Лемье и Гретцки были быстрее в истории НХЛ

«Флорида» – в шаге от Кубка Стэнли! В пятом матче не дала «Эдмонтону» и шанса 

Макдэвид выбил 30+ очков за плей-офф в третий раз. Это величие!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoЯромир Ягр
религия
logoКубок Стэнли
logoУэйн Гретцки
logoМарио Лемье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Макар, Пойнт и Райнхарт – первые хоккеисты в составе Канады на Олимпиаду-2026
53сегодня, 16:24
Равиль Якубов об MVP плей-офф НХЛ: «Главный кандидат от «Флориды» – Бобровский, от «Эдмонтона» – Драйзайтль. Четыре гола немца в овертаймах – феноменальный показатель»
10вчера, 04:59
Драйзайтль и Макдэвид набрали по 1 баллу в 5-м матче финала Кубка Стэнли и продолжают лидировать в гонке бомбардиров плей-офф. У форвардов «Эдмонтона» по 33 очка в 21 игре
8вчера, 04:38
Главные новости
Слафковски, Фегервары, Татар, Чернак, Немец и Поспишил – первые хоккеисты в составе Словакии на Олимпиаду-2026
11 минут назад
Яромир Ягр: «Отец заставлял меня делать 1000 приседаний каждый день в течение 10 лет, прежде чем я отправился в НХЛ. Поэтому я всегда думал: я самый сильный на льду»
848 минут назад
Ткачак об игре против Макдэвида: «Он отчаянно хочет выиграть Кубок Стэнли, но и мы тоже. Он талантлив, как никто другой в НХЛ, его очень трудно закрыть – не думаю, что это возможно»
158 минут назад
Макдэвид о встрече с Ягром: «Он легенда хоккея. Один из величайших игроков в истории. Круто провести с ним время»
2сегодня, 20:19
Баландин о Кузнецове: «Ротенберг попробовал его реанимировать – не получилось. Если «Трактор» решит пригласить его, это будет большая авантюра. Серьезный контракт он уже не отработает»
3сегодня, 19:59
Плющев об ОИ-2026: «Попала туда Франция или какая-нибудь африканская страна – без разницы совершенно. Уровень не тот, конечно, но ребятам из ИИХФ нравится»
сегодня, 19:53
Кожевников о «Витязе»: «Теряем клуб – и все молчат, прежде всего КХЛ, власти Подмосковья, где еще 10 лет назад был бум хоккея. Странно»
3сегодня, 19:48
Андерсен, Эллер, Элерс, Бьоркстранд, Рендбьерг и Йенсен – первые хоккеисты в составе Дании на Олимпиаду-2026
сегодня, 19:14
Агент Шалунова про возможный обмен в ЦСКА: «Нереально. Это не обсуждалось. У Максима действующий контракт»
16сегодня, 18:30
Тексье, Бельмар, Овитю, Перре, Галле и Боск – первые хоккеисты в составе Франции на Олимпиаду-2026. Сборная заменит Россию на Играх
16сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Сидни Кросби: «Большая честь войти в число первых игроков Канады на ОИ-2026 вместе с Маккинноном, Макаром, Макдэвидом, Пойнтом и Райнхартом. Они невероятные хоккеисты, лидеры»
125 минут назад
Баландин о селекции «Трактора»: «Не могу понять, куда она направлена. Шабанова и Ткачева, техничных игроков, заменяют хоккеистами силового плана»
40 минут назад
Гендиректор «Динамо» о Клаэссоне: «Фредрик добавит нам глубины и повысит конкуренцию за место в составе. Его главным преимуществом является надежная игра перед воротами»
сегодня, 18:51
Кожевников о «Салавате»: «Бронза была чудом, Козлов выжал из команды 200%. Кем она с новым бюджетом будет играть в предстоящем сезоне – загадка»
2сегодня, 18:47
Валуев о допуске Франции на ОИ вместо России: «Спортивный принцип давным-давно нарушен»
3сегодня, 18:18
Гендиректор «Лады» о Щитове: «Обсудили его кандидатуру со спортивным штабом и сошлись во мнении, что Никита будет полезен»
сегодня, 17:52
«Лада» подписала контракт с Обидиным на год
сегодня, 16:07
Никита Щитов: «Вариант с «Ладой» появился неожиданно. Согласился сразу, хочется попробовать себя в роли тренера. Рад вернуться в КХЛ»
3сегодня, 15:57
Хоккеист-любитель перевел больше 950 тысяч рублей агентам – ему обещали переход в команду Турции или Польши. Игроку стали реже отвечать на звонки, он обратился в полицию
7сегодня, 10:50
Щитов вошел в тренерский штаб Миронова в «Ладе». Он будет работать с защитниками
4сегодня, 10:40