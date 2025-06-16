Контакты Батракова, Кисляка, Козлова и еще 11 российских футболистов есть в базе данных нелегального букмекера. Аккаунт одного из игроков РПЛ по-прежнему активен («Mash на спорте»)

Несколько игроков Мир РПЛ фигурируют в базе данных нелегального букмекера.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», в утекшей в сеть базе данных нелегальной в РФ букмекерской конторы были обнаружены номера пользователей, совпадающие с контактами Алексея Батракова («Локомотив», Матвея Кисляка (ЦСКА) и Данилы Козлова («Краснодар»). Один из аккаунтов был зарегистрирован в январе 2024 года и остается активным до сих пор, две другие учетные записи последний раз были активны в сентябре 2021-го.

Также сообщается, что в базе числятся контакты Дмитрия Воробьева («Локомотив »), Давида Бязрова («Зенит-2»), Ярослава Соснихина («Краснодар -2»), Кирилла Глебова, Руслана Славина (оба – ЦСКА), Даниила Шанталия, Алексея Миронова (оба – «Ростов»), Ильи Грибакина («Крылья Советов»), Алексея Барановского, Данилы Прохина (оба – «Оренбург») и Максима Болдырева («Акрон»).

Утверждается, что база данных была взломана хакерами в конце 2024 года и опубликована после того, как владельцы сервера отказались выплатить 15 млн долларов.

Если информация о том, что футболисты делали ставки, подтвердится, им может грозить длительное отстранение, в том числе пожизненная дисквалификация.

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