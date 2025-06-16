Худайбердиева не соответствует квалификационным требованиям для назначения тренером сборной России по фигурному катанию

Елизавета Худайбердиева не соответствует требованиям для работы тренером сборной.

Ранее 22-летняя фигуристка стала старшим тренером юниорской сборной России в танцах на льду и специалистом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России, Худайбердиева не могла войти в состав сборной в качестве тренера.

«Требования к квалификации: высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта, стаж работы по непосредственной подготовке спортсмена – члена спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта) не менее 2 лет», – говорится в документе.

Для назначения старшим тренером требуется стаж работы в должности тренера-преподавателя по непосредственной подготовке спортсмена – члена спортивной сборной команды РФ не менее 3 лет или стаж работы в должности тренера сборной не менее 2 лет.

Тренерского опыта у Худайбердиевой нет. Она выступала в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным, пара завершила карьеру в апреле этого года.

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