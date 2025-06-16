Суперкубок России пройдет в Казани. «Краснодар» и ЦСКА сыграют 12 июля на «Ак Барс Арене»

Матч за OLIMPBET Суперкубок России состоится в Казани 12 июля.

Пресс-служба РФС объявила, что игра пройдет в Татарстане на «Ак Барс Арене ».

В матче за Суперкубок чемпион Мир РПЛ «Краснодар » встретится с победителем FONBET Кубка России ЦСКА.