Суперкубок России пройдет в Казани. «Краснодар» и ЦСКА сыграют 12 июля на «Ак Барс Арене»
Матч за OLIMPBET Суперкубок России состоится в Казани 12 июля.
Пресс-служба РФС объявила, что игра пройдет в Татарстане на «Ак Барс Арене».
В матче за Суперкубок чемпион Мир РПЛ «Краснодар» встретится с победителем FONBET Кубка России ЦСКА.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт РФС
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