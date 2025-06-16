Ландескуг, Нюландер, Хедман, Рэймонд, Далин и Кемпе первыми вошли в состав Швеции на Олимпиаду-2026

Сборная Швеции назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

В список были включены шесть игроков:

Защитники: Расмус Далин («Баффало»), Виктор Хедман («Тампа»);

Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Габриэль Ландескуг («Колорадо»), Вильям Нюландер («Торонто»), Лукас Рэймонд («Детройт»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.