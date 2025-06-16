Ландескуг, Нюландер, Хедман, Рэймонд, Далин и Кемпе первыми вошли в состав Швеции на Олимпиаду-2026
Сборная Швеции назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.
В список были включены шесть игроков:
Защитники: Расмус Далин («Баффало»), Виктор Хедман («Тампа»);
Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Габриэль Ландескуг («Колорадо»), Вильям Нюландер («Торонто»), Лукас Рэймонд («Детройт»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.
В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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