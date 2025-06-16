Загитова объявила о замене в составе шоу «Ассоль» – Грэя сыграет Владимир Морозов. Ранее на роль был назначен Дмитрий Соловьев
Алина Загитова объявила о замене в составе участников ледового шоу «Ассоль».
«Друзья, у нас замена в составе «Ассоль».
Артура Грэя сыграет Владимир Морозов – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России.
С Володей я уже каталась в паре, и этот опыт мне понравился. Рада, что у нас будет возможность снова поработать вместе», – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.
Ранее планировалось, что роль Грэя исполнит олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев.
Шоу «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.
Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Загитовой
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