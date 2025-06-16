ЦСКА потребовал у «Фенербахче» 35 млн евро одним платежом за Кисляка («Мутко против»)

ЦСКА потребовал более 30 миллионов евро за Матвея Кисляка.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «Фенербахче » обратился в московский клуб с запросом о трансфере 19-летнего полузащитника. Армейцы ответили, что хотят получить 35 миллионов евро одним платежом.

Турецкий клуб взял время на размышления.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Кисляе провел 22 матча и забил 1 гол. Его статистика – здесь .