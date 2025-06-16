ЦСКА потребовал у «Фенербахче» 35 млн евро одним платежом за Кисляка («Мутко против»)
ЦСКА потребовал более 30 миллионов евро за Матвея Кисляка.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «Фенербахче» обратился в московский клуб с запросом о трансфере 19-летнего полузащитника. Армейцы ответили, что хотят получить 35 миллионов евро одним платежом.
Турецкий клуб взял время на размышления.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Кисляе провел 22 матча и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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