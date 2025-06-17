22 137 зрителей посетили матч «Челси» и «Лос-Анджелеса» в Атланте в 3 часа дня по местному времени – ФИФА ожидала 26 000. Стадион вмещает 75 000 человек

Посещаемость первого матча «Челси» на КЧМ оказалась ниже ожидаемой.

Команда Энцо Марески обыграла «Лос-Анджелес » в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира (2:0).

Игра проходила в Атланте и началась в 15:00 по местному времени. Ее посетили 22 137 человек при вместимости стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в 75 000.

В ФИФА ожидали, что матч соберет около 26 000 зрителей.