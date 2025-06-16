«Пари НН» возглавил экс-тренер «Ариса» Шпилевский. Контракт – на 3 года
«Пари НН» объявил о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Алексей Шпилевский. Стороны заключили контракт на три года.
С 2022 года белорусский специалист тренировал «Арис», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Кипра.
Ранее стало известно, что «Пари НН» останется в Мир РПЛ на следующий сезон.
Изображение: https://fcnn.ru/
Чего добьется Карпин в «Динамо»?26422 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Пари НН»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости