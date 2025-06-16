«Пари НН» возглавил экс-тренер «Ариса» Шпилевский. Контракт – на 3 года

«Пари НН» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Алексей Шпилевский . Стороны заключили контракт на три года.

С 2022 года белорусский специалист тренировал «Арис», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Кипра.

Ранее стало известно , что «Пари НН » останется в Мир РПЛ на следующий сезон.

Изображение: https://fcnn.ru/