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Протест «Ред Булл» отклонен, Расселл сохранил победу на Гран-при Канады

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сохранил первое место по итогам Гран-при Канады после того, как стюарды рассмотрели протест «Ред Булл», Макс Ферстаппен остался вторым.

По версии австрийской команды, Расселл хаотично двигался за машиной безопасности, а также вел себя неспортивно. В частности, «Ред Булл» сообщил ФИА о резком торможении Расселла в режиме сэйфти-кара и назвал «неспортивным поведением» жалобу Джорджа на Ферстаппена, который из-за этого его обогнал.

Расселл объяснил судьям, что торможения за машиной безопасности являются типичным способом сохранить температуру в тормозах и шинах. Кроме того, Джорджа застала врасплох низкая скорость машины безопасности на задней прямой, где произошел инцидент.

Стюарды сочли объяснения британца удовлетворительными. В ФИА также не согласились, что простое сообщение команде об обгоне Ферстаппена являлось неспортивным поведением со стороны его соперника. Судьи отклонили протест «Ред Булл» как необоснованный.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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