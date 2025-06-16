🥇 Российская шпажистка Айзанат Муртазаева победила на чемпионате Европы в Генуе
Российская шпажистка Айзанат Муртазаева победила на чемпионате Европы в Генуе.
В финале россиянка, выступающая в нейтральном статусе, одолела эстонку Катрину Лехис со счетом 9:8.
Фехтование
Чемпионат Европы
Генуя, Италия
Женщины
Шпага
1. Айзанат Муртазаева (Россия)
2. Катрина Лехис (Эстония)
3. Сара Мария Ковальчик (Италия)
3. Альберта Сантуччо (Италия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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