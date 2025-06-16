Российская шпажистка Айзанат Муртазаева победила на чемпионате Европы в Генуе.

В финале россиянка, выступающая в нейтральном статусе, одолела эстонку Катрину Лехис со счетом 9:8.

Фехтование

Чемпионат Европы

Генуя, Италия

Женщины

Шпага

1. Айзанат Муртазаева (Россия)

2. Катрина Лехис (Эстония)

3. Сара Мария Ковальчик (Италия)

3. Альберта Сантуччо (Италия)