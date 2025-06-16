ЦСКА просит за Кисляка 20-25 млн евро. Хавбек интересен «Фенербахче» (Экрем Конур)
ЦСКА готов продать Матвея Кисляк за сумму от 20 миллионов евро.
Ранее стало известно, что 19-летний полузащитник армейцев интересен «Фенербахче», а тренер Жозе Моуринью положительно отозвался об игроке. Утверждалось также, что стамбульский клуб встретился с агентом Матвея и обсудил условия перехода.
Как сообщает турецкий журналист Экрем Конур, ЦСКА хочет получить за Кисляка около 20-25 миллионов евро.
В прошлом сезоне Кисляк поучаствовал в 33 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?24235 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Экрема Конура в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости