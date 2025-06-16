ЦСКА просит за Кисляка 20-25 млн евро. Хавбек интересен «Фенербахче» (Экрем Конур)

ЦСКА готов продать Матвея Кисляк за сумму от 20 миллионов евро.

Ранее стало известно , что 19-летний полузащитник армейцев интересен «Фенербахче », а тренер Жозе Моуринью положительно отозвался об игроке. Утверждалось также, что стамбульский клуб встретился с агентом Матвея и обсудил условия перехода.

Как сообщает турецкий журналист Экрем Конур, ЦСКА хочет получить за Кисляка около 20-25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кисляк поучаствовал в 33 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его подробная статистика выступлений – здесь .