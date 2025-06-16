Мэттьюс, Айкел, Мэттью и Брэди Ткачаки, Куинн Хьюз и Макэвой – первые хоккеисты в составе США на Олимпиаду-2026
Сборная США назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.
В состав команды были включены следующие шесть игроков:
Защитники: Куинн Хьюз («Ванкувер»), Чарли Макэвой («Бостон»);
Нападающие: Джек Айкел («Вегас»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Брэди Ткачак («Оттава»), Мэттью Ткачак («Флорида»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.
В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.
Ранее первые шестерки на турнир также объявили сборные Канады, Германии, Швеции, Чехии, Финляндии и Латвии.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Федерации хоккея США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости