Мэттьюс, Айкел, Мэттью и Брэди Ткачаки, Куинн Хьюз и Макэвой – первые хоккеисты в составе США на Олимпиаду-2026

Сборная США назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

В состав команды были включены следующие шесть игроков:

Защитники : Куинн Хьюз («Ванкувер»), Чарли Макэвой («Бостон»);

Нападающие : Джек Айкел («Вегас»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Брэди Ткачак («Оттава»), Мэттью Ткачак («Флорида»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.

Ранее первые шестерки на турнир также объявили сборные Канады , Германии , Швеции , Чехии , Финляндии и Латвии .