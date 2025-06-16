Агент Батракова опроверг информацию о ставках на спорт: «Это точно не соответствует действительности. Юристы изучают, будем реагировать»

Агент Владимир Кузьмичев опроверг участие Алексея Батракова в ставках на спорт.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте» сообщила, что в утекшей в сеть базе данных нелегальной в РФ букмекерской конторы были обнаружены номера пользователей, совпадающие с контактами Алексея Батракова («Локомотив »), Матвея Кисляка (ЦСКА) и Данилы Козлова («Краснодар»). Один из аккаунтов был зарегистрирован в январе 2024 года и остается активным до сих пор, две другие учетные записи последний раз были активны в сентябре 2021-го. Кроме того, в базе числятся контакты Алексея Миронова («Ростов ») и ряда других футболистов.

Если информация о том, что футболисты делали ставки, подтвердится, им может грозить длительное отстранение, в том числе пожизненная дисквалификация.

– Я думаю, здесь комментировать особо нечего. Любой сайт, похожий на Mash, может написать любую информацию. Что же мы теперь, будем каждую такую новость комментировать? Это точно не соответствует действительности.

– Будете с этим разбираться, что публикуют неправдивую информацию?

– Да, конечно. Юристы изучают, будем реагировать, – заявил агент Кузьмичев , представляющий интересы Батракова и Миронова.

Контакты Батракова, Кисляка, Козлова и еще 11 российских футболистов есть в базе данных нелегального букмекера. Аккаунт одного из игроков РПЛ по-прежнему активен («Mash на спорте»)