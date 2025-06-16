Худайбердиева о назначении тренером сборной: «Не противоречу своим высказываниям: я не работаю тренером, не стою за бортом»
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что 22-летняя фигуристка стала тренером сборной России в танцах на льду и специалистом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Я благодарю руководство за предоставленный шанс проявить себя и приложу максимальные усилия, чтобы оправдать профессиональное доверие.
Мне всегда хотелось помогать другим спортсменам, новым поколениям, нашему будущему танцев на льду. В моих интересах, чтобы они добились еще больших успехов, нежели я в своей спортивной карьере: где‑то помочь, где‑то поддержать, чтобы сделать их путь комфортнее и ярче, а достижения успешнее.
Не отказываюсь от своих слов и не противоречу собственным высказываниям: я не работаю тренером, не стою за бортом и не прикреплена к конкретному спортсмену или школе. У наших сборников свои персональные тренеры, которым ФФККР всецело доверяет», – сказала чемпионка России в танцах на льду Худайбердиева.
В апреле Худайбердиева и Егор Базин, выступавшие в дуэте, объявили о завершении спортивной карьеры.
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