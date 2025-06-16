«Ливерпуль» хочет за Нуньеса 60 млн евро. Форвард интересен «Наполи» и «Милану» (Corriere dello Sport)

Дарвин Нуньес может перейти в итальянский топ-клуб за 60 миллионов евро.

Интерес к 25-летнему форварду «Ливерпуля » и сборной Уругвая проявляют «Наполи » и «Милан ». Неаполитанцы уже давно интересуются игроком, «россонери» внесли его в список своих потенциальных целей недавно.

По данным Corriere dello Sport, «красные» готовы продать Дарвина за 60 млн евро. Зарплата Нуньеса составляет около 5 млн в год.

В сезоне-2024/25 нападающий забил 5 голов в 30 матчах АПЛ . Его подробная статистика – здесь .