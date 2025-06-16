«Ливерпуль» хочет за Нуньеса 60 млн евро. Форвард интересен «Наполи» и «Милану» (Corriere dello Sport)
Дарвин Нуньес может перейти в итальянский топ-клуб за 60 миллионов евро.
Интерес к 25-летнему форварду «Ливерпуля» и сборной Уругвая проявляют «Наполи» и «Милан». Неаполитанцы уже давно интересуются игроком, «россонери» внесли его в список своих потенциальных целей недавно.
По данным Corriere dello Sport, «красные» готовы продать Дарвина за 60 млн евро. Зарплата Нуньеса составляет около 5 млн в год.
В сезоне-2024/25 нападающий забил 5 голов в 30 матчах АПЛ. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Corriere dello Sport
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