«Барса» оценивает Диаса в 65-80 млн евро. Вингер «Ливерпуля» – главная трансферная цель Лапорты и Деку

«Барселона» готова предложить более 60 млн евро за Луиса Диаса.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку видят в вингере «Ливерпуля » главную трансферную цель, сообщает COPE.

При этом в «блаугране» опасаются, что мерсисайдцы могут запросить слишком высокую сумму за колумбийца. «Барселона » не будет делать «сумасшедших предложений» и оценивает игрока в 65-80 млн евро.

«Планом Б» для каталонцев является подписание Нико Уильямса из «Атлетика», который уже выразил желание присоединиться к «Барсе».

«Барса» опережает «Баварию», «Арсенал» и «Челси» в борьбе за Нико. Лапорта оценивает, сможет ли клуб зарегистрировать вингера «Атлетика»