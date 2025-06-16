«Барса» оценивает Диаса в 65-80 млн евро. Вингер «Ливерпуля» – главная трансферная цель Лапорты и Деку
«Барселона» готова предложить более 60 млн евро за Луиса Диаса.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку видят в вингере «Ливерпуля» главную трансферную цель, сообщает COPE.
При этом в «блаугране» опасаются, что мерсисайдцы могут запросить слишком высокую сумму за колумбийца. «Барселона» не будет делать «сумасшедших предложений» и оценивает игрока в 65-80 млн евро.
«Планом Б» для каталонцев является подписание Нико Уильямса из «Атлетика», который уже выразил желание присоединиться к «Барсе».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
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