Орлов о легионерах «Зенита»: «Лозунг «надо, чтобы свои играли» хорош, но в составе нужны лучшие. Любой серьезный клуб Европы – сборная мира, ведущие игроки «Краснодара» – иностранцы»

Геннадий Орлов высказался о количестве легионеров в «Зените».

Ранее сообщалось , что клуб из Санкт-Петербурга близок к подписанию полузащитника «Фламенго» Жерсона Сантоса, а также ведет переговоры с «Рубином» о переходе Мирлинда Даку.

«Эти фамилии, которые фигурируют в СМИ, – усиление для команды. Если «Зениту » удастся их заполучить, это очевидно.

Сейчас любой серьезный клуб в Европе – это сборная мира, ведущие игроки в составе нашего чемпиона «Краснодара » – легионеры. Хорошо, конечно, что есть Сперцян и Агкацев , но это же малая доля. А все основное «тащили» на себе иностранцы. Так это устроено.

Лозунг «надо, чтобы свои играли» – очень хороший, но в составе должны быть лучшие футболисты. Это и приведет к успеху команду. И не имеет значения цвет кожи, национальность и все прочее», – сказал комментатор.