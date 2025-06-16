Орлов о легионерах «Зенита»: «Лозунг «надо, чтобы свои играли» хорош, но в составе нужны лучшие. Любой серьезный клуб Европы – сборная мира, ведущие игроки «Краснодара» – иностранцы»
Геннадий Орлов высказался о количестве легионеров в «Зените».
Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга близок к подписанию полузащитника «Фламенго» Жерсона Сантоса, а также ведет переговоры с «Рубином» о переходе Мирлинда Даку.
«Эти фамилии, которые фигурируют в СМИ, – усиление для команды. Если «Зениту» удастся их заполучить, это очевидно.
Сейчас любой серьезный клуб в Европе – это сборная мира, ведущие игроки в составе нашего чемпиона «Краснодара» – легионеры. Хорошо, конечно, что есть Сперцян и Агкацев, но это же малая доля. А все основное «тащили» на себе иностранцы. Так это устроено.
Лозунг «надо, чтобы свои играли» – очень хороший, но в составе должны быть лучшие футболисты. Это и приведет к успеху команду. И не имеет значения цвет кожи, национальность и все прочее», – сказал комментатор.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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