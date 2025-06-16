Сторожук возглавил «Ахмат». Контракт – на 3 года
Александр Сторожук возглавил «Ахмат».
Клуб из Грозного объявил о назначении 43-летнего специалиста на пост главного тренера. Стороны заключили контракт на три года.
С января 2023 года Сторожук возглавлял тульский «Арсенал».
«Ахмат» в сезоне-2024/25 занял 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ и остался в высшем дивизионе, победив «Урал» в стыковых матчах.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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