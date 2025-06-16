Сторожук возглавил «Ахмат». Контракт – на 3 года

Александр Сторожук возглавил «Ахмат».

Клуб из Грозного объявил о назначении 43-летнего специалиста на пост главного тренера. Стороны заключили контракт на три года.

С января 2023 года Сторожук возглавлял тульский «Арсенал».

«Ахмат » в сезоне-2024/25 занял 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ и остался в высшем дивизионе, победив «Урал» в стыковых матчах.

Фото: https://t.me/akhmatgrozny/