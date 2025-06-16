Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Макар, Пойнт и Райнхарт – первые хоккеисты в составе Канады на Олимпиаду-2026

Сборная Канады назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

В состав команды были включены следующие шесть игроков:

Защитник : Кэйл Макар («Колорадо»);

Нападающие : Сидни Кросби («Питтсбург»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брэйден Пойнт («Тампа»), Сэм Райнхарт («Флорида»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.

Ранее первые шестерки на турнир также объявили сборные Германии , Швеции , Чехии , Финляндии и Латвии .