Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Макар, Пойнт и Райнхарт – первые хоккеисты в составе Канады на Олимпиаду-2026
Сборная Канады назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.
В состав команды были включены следующие шесть игроков:
Защитник: Кэйл Макар («Колорадо»);
Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брэйден Пойнт («Тампа»), Сэм Райнхарт («Флорида»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.
В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.
Ранее первые шестерки на турнир также объявили сборные Германии, Швеции, Чехии, Финляндии и Латвии.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Федерации хоккея Канады
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