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Агент Глебова опроверг информацию о ставках на спорт: «Полный бред, Кирилл этим не занимается. Если будут конкретные обвинения, то будем разбираться, естественно»

Агент Таймаз Хархаров отрицает, что Кирилл Глебов занимался ставками на спорт.

Ранее появилась информация, что номера, совпадающие с контактами полузащитника ЦСКА и еще 13 российских футболистов, были обнаружены в утекшей в сеть базе данных нелегальной в РФ букмекерской конторы. За ставки футболистам может грозить пожизненная дисквалификация.

– Это полный бред. Пока не знаю, как это комментировать. Кирилл никакими ставками не занимается.

– Будете разбираться с тем, что публикуют недостоверную информацию?

– Да, конечно, будем разбираться, если дальше пойдет какая‑то конкретная информация. Потому что из того, что я прочитал, нет ничего конкретного. Если будут конкретные обвинения, то, естественно, будем разбираться, – сказал агент, представляющий интересы Глебова.

Контакты Батракова, Кисляка, Козлова и еще 11 российских футболистов есть в базе данных нелегального букмекера. Аккаунт одного из игроков РПЛ по-прежнему активен («Mash на спорте»)

Агент Батракова опроверг информацию о ставках на спорт: «Это точно не соответствует действительности. Юристы изучают, будем реагировать»

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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