Слафковски, Фегервары, Татар, Чернак, Немец и Поспишил – первые хоккеисты в составе Словакии на Олимпиаду-2026

Сборная Словакии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

В состав команды были включены следующие шесть игроков:

Защитники : Эрик Чернак («Тампа»), Мартин Фегервары («Вашингтон»), Шимон Немец («Нью-Джерси»);

Нападающие : Мартин Поспишил («Калгари»), Юрай Слафковски («Монреаль»), Томаш Татар («Цуг»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Сборная Франции заменит Россию.

Ранее первые шестерки на турнир также объявили сборные Дании , США , Канады , Германии , Швеции , Чехии , Финляндии , Латвии и Франции.