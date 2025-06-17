Слафковски, Фегервары, Татар, Чернак, Немец и Поспишил – первые хоккеисты в составе Словакии на Олимпиаду-2026
Сборная Словакии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.
В состав команды были включены следующие шесть игроков:
Защитники: Эрик Чернак («Тампа»), Мартин Фегервары («Вашингтон»), Шимон Немец («Нью-Джерси»);
Нападающие: Мартин Поспишил («Калгари»), Юрай Слафковски («Монреаль»), Томаш Татар («Цуг»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Сборная Франции заменит Россию.
Ранее первые шестерки на турнир также объявили сборные Дании, США, Канады, Германии, Швеции, Чехии, Финляндии, Латвии и Франции.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Федерации хоккея Словакии
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