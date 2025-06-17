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Слафковски, Фегервары, Татар, Чернак, Немец и Поспишил – первые хоккеисты в составе Словакии на Олимпиаду-2026

Сборная Словакии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

В состав команды были включены следующие шесть игроков:

Защитники: Эрик Чернак («Тампа»), Мартин Фегервары («Вашингтон»), Шимон Немец («Нью-Джерси»);

Нападающие: Мартин Поспишил («Калгари»), Юрай Слафковски («Монреаль»), Томаш Татар («Цуг»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Сборная Франции заменит Россию.

Ранее первые шестерки на турнир также объявили сборные ДанииСШАКанады, Германии, Швеции, Чехии, Финляндии, Латвии и Франции.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Федерации хоккея Словакии
logoСборная Словакии по хоккею
logoОлимпиада-2026
Федерация хоккея Словакии
logoолимпийский хоккейный турнир
logoМартин Поспишил
logoШимон Немец
logoТомаш Татар
logoЮрай Слафковски
logoМартин Фегервары
logoЭрик Чернак
logoВашингтон
logoТампа-Бэй
logoКалгари
logoНХЛ
Цуг
logoМонреаль
logoНью-Джерси
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