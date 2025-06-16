Мерзликин, Шилов, Балинскис, Блюгерс, Гиргенсонс и Аболс первыми включены в состав сборной Латвии на Олимпиаду-2026

Сборная Латвии назвала первых игроков, которые примут участие в Олимпиаде-2026.

В список вошли вратари Элвис Мерзликин («Коламбус») и Артур Шилов («Ванкувер»), защитник Увис Балинскис («Флорида»), нападающие Родриго Аболс («Филадельфия»), Теодорс Блюгерс («Ванкувер») и Земгус Гиргенсонс («Тампа»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Соперниками сборной Латвии по групповому этапу будут команды США, Германии и Дании.

Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.