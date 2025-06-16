Мерзликин, Шилов, Балинскис, Блюгерс, Гиргенсонс и Аболс первыми включены в состав сборной Латвии на Олимпиаду-2026
Сборная Латвии назвала первых игроков, которые примут участие в Олимпиаде-2026.
В список вошли вратари Элвис Мерзликин («Коламбус») и Артур Шилов («Ванкувер»), защитник Увис Балинскис («Флорида»), нападающие Родриго Аболс («Филадельфия»), Теодорс Блюгерс («Ванкувер») и Земгус Гиргенсонс («Тампа»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.
В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Соперниками сборной Латвии по групповому этапу будут команды США, Германии и Дании.
Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ЛХФ
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