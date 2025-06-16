Сергей Карасев: «Я не подтвердил свой уровень в этом году. Все началось с игры «Динамо» – «Краснодар», я ошибся. Весной в нескольких матчах решения не удались»

Судья Сергей Карасев негативно оценил свою работу в прошедшем сезоне.

– Вы довольны собой в прошедшем сезоне?

– Нет, потому что опыта много, матчей много. Все меня знают, уже знают мой уровень. К сожалению, я его не подтвердил в этом году.

Было несколько матчей. Все началось, наверное, с игры «Динамо » – «Краснодар » [в 6-м туре РПЛ]. Там я ошибся и не назначил пенальти. ВАР мог поправить, не поправил по разным причинам. Я совершил эту ошибку, пошли следующие матчи.

Потом травмы, чуть‑чуть болезни, как‑то не попал в свою колею, пошло все кувырком. Весной думал, что все будет нормально, но, к сожалению, тоже было несколько матчей, в которых решения не удались, – сказал арбитр ФИФА.