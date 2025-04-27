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Слот выиграл первый трофей с «Ливерпулем» в дебютном сезоне – АПЛ. У тренера 3-й титул в карьере

Арне Слот выиграл первый трофей с «Ливерпулем».

Мерсисайдцы досрочно стали чемпионами Англии в 34-м туре АПЛ.

Это 3-й трофей в карьере 46-летнего тренера. Ранее он выигрывал чемпионат и Кубок Нидерландов с «Фейноордом».

Нидерландец возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года, сменив Юргена Клоппа на посту главного тренера.

В Лиге чемпионов «красные» вылетели от «ПСЖ» (1:0, 0:1, пенальти – 1:4) в 1/8 финала. Также команда уступила в финале Кубка английской лиги «Ньюкаслу» (1:2), а в Кубке Англии уступила «Плимуту» (0:1) из Чемпионшипа в 4-м раунде.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoФейеноорд
logoвысшая лига Нидерланды
logoЮрген Клопп
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