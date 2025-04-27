НБА. Первый раунд плей-офф. «Миннесота» примет «Лейкерс», «Нью-Йорк» встретится с «Детройтом» и другие матчи

Сегодня, 27 апреля, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

«Лейкерс » попытаются сравнять счет в серии с «Тимбервулвс», «Никс» постараются увеличить отрыв в матче с «Пистонс», «Орландо » примет «Бостон», а «Милуоки » – «Индиану».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Нью-Йорк » ведет в серии – 2-1.

«Миннесота» ведет в серии – 2-1.

«Бостон » ведет в серии – 2-1.

«Индиана » ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.