НБА. Первый раунд плей-офф. «Миннесота» примет «Лейкерс», «Нью-Йорк» встретится с «Детройтом» и другие матчи
Сегодня, 27 апреля, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.
«Лейкерс» попытаются сравнять счет в серии с «Тимбервулвс», «Никс» постараются увеличить отрыв в матче с «Пистонс», «Орландо» примет «Бостон», а «Милуоки» – «Индиану».
Первый раунд
«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1.
«Миннесота» ведет в серии – 2-1.
«Бостон» ведет в серии – 2-1.
«Индиана» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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