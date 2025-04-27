Рюдигер назвал судью «сукиным сыном» и «уродом» в конце матча с «Барсой»

Антонио Рюдигер выругался в адрес судьи в матче с «Барселоной».

В компенсированное ко второму экстра-тайму время финала Кубка Испании главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. Это возмутило Антонио Рюдигера , который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Мадрида » удалили.

Как пишет Blick, Рюдигер также выругался в адрес судьи, назвав того «сукиным сыном». Кроме того, он использовал слово missgeburt (по-немецки «выкидыш»), которое употребляется как ругательство – «урод», «выродок», «ублюдок».

Сообщалось, что защитнику «Реала» грозит от 4 до 12 матчей дисквалификации. Немец извинился за свое поведение: «Этому нет оправдания. Я совершил ошибку»