Ткачев может покинуть «Авангард». У форварда контракт на 120 млн рублей за сезон до 2030 года (Алексей Шевченко)

Владимир Ткачев может покинуть «Авангард».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, вероятность этого события велика.

В текущем сезоне Ткачев из-за травмы ахилла провел только 4 матча и набрал 5 (1+4) очков в Фонбет чемпионате КХЛ.

В Кубке Гагарина на счету 29-летнего форварда 10 (3+7) результативных действий за 13 игр при полезности «минус 7».

В следующем сезоне должен вступить в силу новый контракт с «Авангардом », по которому Ткачев будет получать 120 млн рублей за сезон до 2030 года.

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