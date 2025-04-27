Ткачев может покинуть «Авангард». У форварда контракт на 120 млн рублей за сезон до 2030 года (Алексей Шевченко)
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, вероятность этого события велика.
В текущем сезоне Ткачев из-за травмы ахилла провел только 4 матча и набрал 5 (1+4) очков в Фонбет чемпионате КХЛ.
В Кубке Гагарина на счету 29-летнего форварда 10 (3+7) результативных действий за 13 игр при полезности «минус 7».
В следующем сезоне должен вступить в силу новый контракт с «Авангардом», по которому Ткачев будет получать 120 млн рублей за сезон до 2030 года.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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