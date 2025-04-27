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Мама Костылевой о ситуации с йогуртом: «Лена не страдала перевесом при полноценном питании. Что было дикостью в штабе Тутберидзе, где четырехлетних зомбируют диетами»

Мама Елены Костылевой назвала «полным бредом» рассказ фигуристки Сарымсаковой.

Ранее Дарья Сарымсакова рассказала о ситуации между Костылевой и Маргаритой Базылюк в 2021-м. Обе фигуристки тренировались в группе Этери Тутберидзе, но Елена покинула группу после выговора от тренера за несоблюдение диеты.

«Полный бред. Даша сама уже ничего не помнит. Да ей и не надо было это запоминать. А вот я у Лены в течение трех дней, пока она была в Новогорске, после истории с йогуртом переспрашивала по телефону: что случилось?

Почему тебя выгоняют с тренировок? Как все было, пошагово? Где было? Кто что сказал? Кто взял йогурт? Кому взял? Почему взял? Мне, находящейся за 700 км от Новогорска, хотелось понять суть происходящего.

Что это? Травля более успешной конкурентки? Лена на тот момент была лидером в возрастной группе 2012-2010 годов рождения. Она месяцем ранее стала второй на Мемориале Жука. По глупости (сорвала на элементах сольный прыжок) отдала золото Приневой. Произволку Лена выиграла у всех.

Да, вторая участница конфликта с йогуртом, Маргарита Базылюк, была только шестой на Жуке. И то сильно натянули ее в шестерку, особенно на элементах. Ставя за безреберные тройные лутцы GOE – 2,1. Я тогда по сумасшедшим гоям Базылюк поняла, кто у нас будет «наше все» в нашей группе.

Самое интересное в этой истории то, что Лене на тот момент можно было два, даже три йогурта. Даже на ночь. Так как она не страдала перевесом при полноценном питании обычного ребенка. Что было дикостью в штабе Тутберидзе, где четырехлетних зомбируют диетами», – написала Ирина Костылева. 

«У Базылюк был один йогурт, у Костылевой – два». Раскрыто преступление века в нашей фигурке

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Гостиная мамы Иры»
Елена Костылева
Маргарита Базылюк
logoЭтери Тутберидзе
Дарья Сарымсакова
женское катание
logoсборная России
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