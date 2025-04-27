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ТВ «Реала» о падении Винисиуса в штрафной «Барсы»: «Явный пенальти. Показали офсайдную линию, но не момент паса. Мы должны видеть всю картинку и не должны верить марионеткам»

ТВ «Реала» раскритиковало работу ВАР в финале Кубка Испании с «Барсой» (2:3 доп.вр.).

На второй добавленной к первому тайму минуте вингер «Мадрида» Винисиус упал в штрафной «блауграны» после столкновения с Войчехом Шченсным и Иньиго Мартинесом. После помощи ВАР арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа зафиксировал положение вне игры у бразильца.

«Абсолютно явный пенальти. Пабло Гонсалес Фуэртес (судья отвечал за ВАР – Спортс”) просмотрел эпизод со скоростью света, нам нужно доверять полуавтоматической системе офсайда.

Нам показали [офсайдную] линию, но не момент паса. Если они [арбитры] хотят стать лучше в следующем сезоне, то это один из аспектов, где нужно прибавлять.

Мы должны видеть всю картинку, мы не должны верить марионеткам», – прозвучало в эфире ТВ «Реала».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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