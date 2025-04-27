Рюдигеру грозит бан на 4-12 матчей. Защитник «Реала» бросил кусок льда в судью и был удален в финале Кубка Испании с «Барсой»
В компенсированное ко второму экстра-тайму время финала Кубка Испании главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. Это возмутило Антонио Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Мадрида» удалили. «Барса» победила – 3:2.
Сегодня футболист сборной Германии извинился за свое поведение «Этому нет оправдания. Я совершил ошибку».
Эпизод был занесен в протокол: «На 120-й минуте игрок Антонио Рюдигер был удален по следующей причине: бросил предмет из технической зоны, который не попал в судью. После красной карточки его пришлось удерживать нескольким членам тренерского штаба, он проявлял агрессивное поведение».
Теперь Рюдигеру грозит длительная дисквалификация на срок от четырех до двенадцати матчей. Такая санкция предусмотрена в соответствии со статьей Дисциплинарного кодекса.
«Легкое насилие по отношению к судьям. Хватание, толкание, встряхивание или использование других форм поведения по отношению к судьям, которые, хотя и являются умеренно агрессивными, но не демонстрируют агрессивных намерений, наказываются дисквалификацией на срок от четырех до двенадцати матчей», – написано в кодексе.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий