Матч окончен
«Манчестер Юнайтед» ушел от поражения от «Борнмута» – 1:1. Хейлунд сравнял на 96-й, Эванилсон был удален на 70-й
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) в гостях в 34-м туре АПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 23-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Энтойн Семеньо – он поразил ближний угол ворот Андре Онана.
На 70-й прямую красную карточку за грубую игру получил форвард «Борнмута» Эванилсон Барбоза.
На 96-й нападающий гостей Расмус Хейлунд сравнял счет.
Премьер-лига. 34 тур
27 апреля 13:00, Дин Корт
Завершен
1 - 1
-xG-
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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