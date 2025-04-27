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  • «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения от «Борнмута» – 1:1. Хейлунд сравнял на 96-й, Эванилсон был удален на 70-й
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«Манчестер Юнайтед» ушел от поражения от «Борнмута» – 1:1. Хейлунд сравнял на 96-й, Эванилсон был удален на 70-й

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) в гостях в 34-м туре АПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 23-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Энтойн Семеньо – он поразил ближний угол ворот Андре Онана.

На 70-й прямую красную карточку за грубую игру получил форвард «Борнмута» Эванилсон Барбоза.

На 96-й нападающий гостей Расмус Хейлунд сравнял счет.

Премьер-лига. 34 тур
27 апреля 13:00, Дин Корт
Борнмут
Завершен
1 - 1
-xG-
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
Уаттара   Джеббисон
90’
+8’
90’
+6’
  Хейлунд
90’
Доргу   Эриксен
Семеньо   Сенеси
85’
79’
Шоу
75’
Мазрауи   Оби-Мартин
Скотт   Кук
72’
Клюйверт   Тавернье
72’
Смит
71’
Эванилсон
70’
66’
Магуайр   Линделеф
65’
Майну   Маунт
65’
Каземиро   Угарте
Клюйверт
65’
Хейсен
63’
57’
Доргу
2тайм
Перерыв
  Семеньо
23’
Адамс
21’
Борнмут
Аррисабалага, Керкез, Хейсен, Забарный, Смит, Адамс, Скотт, Уаттара, Клюйверт, Семеньо, Эванилсон, Деннис, Сенеси, Солер, Араухо, Хилл, Кук, Брукс, Тавернье, Джеббисон
Запасные: Уаттара, Солер, Араухо, Скотт, Брукс, Хилл, Клюйверт, Семеньо, Деннис
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Онана, Шоу, Магуайр, Йоро, Бруну Фернандеш, Гарначо, Доргу, Каземиро, Майну, Мазрауи, Хейлунд, Хитон, Фредриксон, Амасс, Эванс, Линделеф, Угарте, Эриксен, Маунт, Оби-Мартин
Запасные: Уаттара, Солер, Араухо, Скотт, Брукс, Хилл, Клюйверт, Семеньо, Деннис
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Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoБорнмут
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoЭнтойн Семеньо
logoАндре Онана
logoЭванилсон Барбоза
logoРасмус Хейлунд
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