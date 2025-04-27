«Ливерпуль» в 20-й раз стал чемпионом Англии и догнал «МЮ»
«Ливерпуль» в 20-й раз стал чемпионом Англии.
Команда Арне Слота досрочно завоевала титул в 34-м туре АПЛ, разгромив «Тоттенхэм» (5:1).
«Ливерпуль» догнал по титулам в чемпионатах Англии «Манчестер Юнайтед» – теперь они делят первое место. У «Арсенала» 13 побед, у «Ман Сити» – 10.
Это первая победа мерсисайдцев в Премьер-лиге с сезона-2019/20.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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