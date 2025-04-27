«Ливерпуль» в 20-й раз стал чемпионом Англии и догнал «МЮ»

«Ливерпуль» в 20-й раз стал чемпионом Англии.

Команда Арне Слота досрочно завоевала титул в 34-м туре АПЛ , разгромив «Тоттенхэм» (5:1).

«Ливерпуль » догнал по титулам в чемпионатах Англии «Манчестер Юнайтед » – теперь они делят первое место. У «Арсенала » 13 побед, у «Ман Сити » – 10.

Это первая победа мерсисайдцев в Премьер-лиге с сезона-2019/20.