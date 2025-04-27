Анчелоттти решил уйти из «Реала», он сообщил об этом игрокам. Тренер доработает сезон Ла Лиги и возглавит сборную Бразилии в июне (The Athletic)

Карло Анчелотти решил уйти с поста тренера «Реала».

По данным The Athletic, итальянец уже сообщил игрокам о своем намерении покинуть клуб.

Ожидается, что тренер доработает в «Мадриде » до конца сезона Ла Лиги , но не будет возглавлять команду на чемпионате мира среди клубов. На этом турнире «Реалу» придется выбирать, кто возглавит клуб: временный тренер Сантьяго Солари или постоянный. Фаворитом считается Хаби Алонсо .

Ожидается, что в ближайшие дни «Реал» и Анчелотти обсудят детали ухода.

В июне Анчелотти должен возглавить сборную Бразилии . Дальнейшие переговоры сторон запланированы на следующую неделю, когда тренер может подписать контракт.

Анчелотти пора уйти