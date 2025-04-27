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  • Анчелоттти решил уйти из «Реала», он сообщил об этом игрокам. Тренер доработает сезон Ла Лиги и возглавит сборную Бразилии в июне (The Athletic)
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Анчелоттти решил уйти из «Реала», он сообщил об этом игрокам. Тренер доработает сезон Ла Лиги и возглавит сборную Бразилии в июне (The Athletic)

Карло Анчелотти решил уйти с поста тренера «Реала».

По данным The Athletic, итальянец уже сообщил игрокам о своем намерении покинуть клуб.

Ожидается, что тренер доработает в «Мадриде» до конца сезона Ла Лиги, но не будет возглавлять команду на чемпионате мира среди клубов. На этом турнире «Реалу» придется выбирать, кто возглавит клуб: временный тренер Сантьяго Солари или постоянный. Фаворитом считается Хаби Алонсо.

Ожидается, что в ближайшие дни «Реал» и Анчелотти обсудят детали ухода.

В июне Анчелотти должен возглавить сборную Бразилии. Дальнейшие переговоры сторон запланированы на следующую неделю, когда тренер может подписать контракт.

Анчелотти пора уйти

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
logoКарло Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛа Лига
logoчемпионат мира среди клубов
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
logoСантьяго Солари
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