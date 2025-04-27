Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» выиграл у «Пармы» (3-0) и вышел в 1/2 финала, «Локомотив-Кубань» вышел вперед в серии с «Уралмашем» (2-1)
Сегодня, 27 апреля, прошли два матча четвертьфинала Единой лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань» разгромил «Уралмаш» в гостях с разницей в 44 очка и вышел вперед в серии (112:68, 2-1). «Зенит» завершил серию, победив «Парму» на ее домашней площадке (91:74, 3-0).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до 3 побед)
«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 2-1.
«Зенит» победил в серии – 3-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости