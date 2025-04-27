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Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» выиграл у «Пармы» (3-0) и вышел в 1/2 финала, «Локомотив-Кубань» вышел вперед в серии с «Уралмашем» (2-1)

Сегодня, 27 апреля, прошли два матча четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» разгромил «Уралмаш» в гостях с разницей в 44 очка и вышел вперед в серии (112:68, 2-1). «Зенит» завершил серию, победив «Парму» на ее домашней площадке (91:74, 3-0).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до 3 побед)

«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 2-1.

«Зенит» победил в серии – 3-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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