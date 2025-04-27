Ротенберг о возвращении сборной России: «Не занимаемся популизмом – так нас учили семья и ленинградская улица. По интуиции: скоро. И мы покажем канадцам, как можно обыгрывать их, доминируя»

Роман Ротенберг убежден, что Россия вскоре вернется на международную арену.

Сборные России отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.

– Верите, что сборную России скоро вернут на международные соревнования? Об этом говорят все чаще.

– Давайте не будем делать громкие заявления, мы не занимаемся популизмом, мы отвечаем за свои слова. Так нас учили ленинградская улица и семья. Очень важно понимать, что мы находимся в ситуации, где нужно думать не только о хоккее, но и о том, что целом происходит в политике. Верим, что скоро все поменяется – и на следующий день мы будем играть на международном уровне.

И нужно быть к этому готовыми. Поэтому мы все это время занимаемся развитием детей. Вот сейчас команда «Красная Машина Юниор» выиграла Кубок Третьяка U‑11. Они очень любят хоккей, а ведь это не так просто! В жизни много других соблазнов – компьютерные игры, прочие развлечения. Но когда человек влюбляется в хоккей, то случаются даже феноменальные истории.

Скажу по интуиции, без громких слов: совсем скоро сборная России вернется на международную арену. И мы покажем канадцам, как можно их обыгрывать, доминируя на льду, как забрасывать им много шайб. И я в этом убежден на 100%, – сказал главный тренер СКА и команды «Россия 25».