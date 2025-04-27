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  • Мадрид (WTA). Кудерметова играет с Костюк, Соболенко – с Мертенс, Потапова встретится с Кенин, Мирра Андреева, Шнайдер, Швентек вышли в 4-й круг, Самсонова, Калинская выбыли
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Мадрид (WTA). Кудерметова играет с Костюк, Соболенко – с Мертенс, Потапова встретится с Кенин, Мирра Андреева, Шнайдер, Швентек вышли в 4-й круг, Самсонова, Калинская выбыли

Мирра Андреева победила в третьем круге в Мадриде Магдалену Фрех.

Ига Швентек обыграла Линду Носкову.

Сетка турнира здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

22 апреля – 4 мая 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Третий круг

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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