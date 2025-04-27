Мадрид (WTA). Кудерметова играет с Костюк, Соболенко – с Мертенс, Потапова встретится с Кенин, Мирра Андреева, Шнайдер, Швентек вышли в 4-й круг, Самсонова, Калинская выбыли
Мирра Андреева победила в третьем круге в Мадриде Магдалену Фрех.
Ига Швентек обыграла Линду Носкову.
Сетка турнира здесь.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
22 апреля – 4 мая 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Третий круг
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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