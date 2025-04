«My team is the best team in this league». Талалаев по-английски ответил на вопросы иностранного репортера на пресс-конференции «Балтики»

Андрей Талалаев на английском ответил на вопрос на пресс-конференции «Балтики».

В субботу «Балтика » разгромила «Урал» (5:2) в матче Мелбет Первой лиги. Клуб из Калининграда лидирует в таблице и близок к прямому выходу в РПЛ .

На пресс-конференции после игры иностранный репорте задал тренеру «Балтики» вопрос на английском языке. Талалаев ответил на него на английском.

– Especially for you (Специально для вас).

– Congratulations on your victory (Поздравляю с победой).

– Thank you (Спасибо).

– I want to ask you. I see number 91, the striker. I don’t know, maybe he is not playing well or maybe he is injured (Хочу спросить вас. Я видел игрока под номером 91, нападающего [Брайана Александра Хиля]. Я не знаю, может, он плохо играет, может, он травмирован)?

– I prefer speaking about all my team, not personality for one forward. My team is the best team in this league. Thank you for your attention. See you in Kaliningrad and in Premier League (Я предпочитаю говорить обо всей моей команде, а не о личности одного нападающего. Моя команда – лучшая в этой лиге. Спасибо за внимание. Увидимся в Калининграде и в Премьер-лиге), – ответил Талалаев .

После этого тренер «Балтики» по-русски добавил «мы на первом месте» и хлопнул по столу.