🏆 «Ливерпуль» выиграл АПЛ впервые с 2020 года. Прервалась серия из 4 побед «Ман Сити»
«Ливерпуль» выиграл Премьер-лигу впервые с 2020 года.
Мерсисайдцы досрочно завоевали титул, разгромив «Тоттенхэм» (5:1) в 34-м туре АПЛ. «Арсенал» занимает 2-е место, отставая от «красных» на 15 очков, поэтому уже не сможет догнать лидера за 4 тура до конца чемпионата.
Чемпионство «Ливерпуля» прервало рекордную серию «Манчестер Сити» из 4 побед подряд. Команда Пепа Гвардиолы выигрывала АПЛ в сезонах-2020/21, 2021/22, 2022/23 и 2022/24.
С нынешнего сезона мерсисайдским клубом руководит Арне Слот, сменивший Юргена Клоппа на посту главного тренера. Нидерландец завоевал первый трофей с клубом.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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