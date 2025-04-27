🏆 «Ливерпуль» выиграл АПЛ впервые с 2020 года. Прервалась серия из 4 побед «Ман Сити»

«Ливерпуль» выиграл Премьер-лигу впервые с 2020 года.

Мерсисайдцы досрочно завоевали титул, разгромив «Тоттенхэм» (5:1) в 34-м туре АПЛ. «Арсенал » занимает 2-е место, отставая от «красных» на 15 очков, поэтому уже не сможет догнать лидера за 4 тура до конца чемпионата.

Чемпионство «Ливерпуля » прервало рекордную серию «Манчестер Сити » из 4 побед подряд. Команда Пепа Гвардиолы выигрывала АПЛ в сезонах-2020/21, 2021/22, 2022/23 и 2022/24.

С нынешнего сезона мерсисайдским клубом руководит Арне Слот, сменивший Юргена Клоппа на посту главного тренера. Нидерландец завоевал первый трофей с клубом.