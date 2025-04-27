Жулину запретили ехать на олимпийский отбор: «Кому-то нельзя, потому что сходил к Путину, кто-то засветился на концерте Shaman. Я против Баха часто высказывался – не жалею ни о чем, он сволочь»
Об этом заслуженный тренер России рассказал в интервью Вячеславу Фетисову на телеканале «Звезда». Квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября.
«Мне сказали: «Ты не сможешь поехать в Пекин на отбор, ты сможешь поехать в Красноярск на сбор». Надеюсь, что ребята вылетят в Пекин с моим вторым тренером, может быть, у него все нормально. А вообще, очень многих тренеров зарубили, у них там есть какая-то комиссия, их всего пять этих комиссий, и они решают, кому можно, кому нельзя.
Кому-то нельзя, потому что [состоит] в ЦСКА, кому-то – потому что в «Динамо», кто-то сходил к Владимиру Путину на прием, кто-то засветился на концерте Shaman. Я против Баха (главы Международного олимпийского комитета – Спортс’’) очень часто высказывался, думаю, здесь согрешил я. Не жалею ни о чем, он сволочь, я очень рад, что его поменяли», – сказал тренер, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Жулин.
В частности, в группе Жулина тренируются действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян на олимпийский отбор в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий