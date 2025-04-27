Чемпионат мира по снукеру. 1/8 финала. О’Салливан ведет в партии с Пан Цзюньсюем, Трамп играет с Мерфи, другие встречи
Чемпионат мира по снукеру-2025
Шеффилд, Англия
1/8 финала
25 апреля, пятница
Крис Уэйклин (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 13:6
26 апреля, суббота
Хоссейн Вафаей (Иран) – Марк Уильямс (Уэльс) – 10:13
Джон Хиггинс (Шотландия) – Сяо Годун (Китай) – 13:12
Си Цзяхуэй (Китай) – Бен Уоллэстон (Англия) – 5:3 (после первой сессии)
27 апреля, воскресенье
Лэй Пэйфань (Китай) – Чжао Синьтун (Китай) – 10:13
Шон Мерфи (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 3:5 (после первой сессии)
Ронни О’Салливан (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 12:4 (после второй сессии)
Люка Бресель (Бельгия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 12:4 (после второй сессии)
Си Цзяхуэй (Китай) – Бен Уоллэстон (Англия) – 21.00
Шон Мерфи (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 21:00
28 апреля, понедельник
Люка Бресель (Бельгия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 21.00
Ронни О’Салливан (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Максимальное количество фреймов – 25.
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