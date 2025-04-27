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Чемпионат мира по снукеру. 1/8 финала. О’Салливан ведет в партии с Пан Цзюньсюем, Трамп играет с Мерфи, другие встречи

На чемпионате мира по снукеру пройдут партии 1/8 финала.

Чемпионат мира по снукеру-2025

Шеффилд, Англия

1/8 финала

25 апреля, пятница

Крис Уэйклин (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 13:6

26 апреля, суббота

Хоссейн Вафаей (Иран) – Марк Уильямс (Уэльс) – 10:13

Джон Хиггинс (Шотландия) – Сяо Годун (Китай) – 13:12

Си Цзяхуэй (Китай) –  Бен Уоллэстон (Англия) – 5:3 (после первой сессии)

27 апреля, воскресенье

Лэй Пэйфань (Китай) – Чжао Синьтун (Китай) – 10:13

Шон Мерфи (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 3:5 (после первой сессии)

Ронни О’Салливан (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 12:4 (после второй сессии)

Люка Бресель (Бельгия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 12:4 (после второй сессии)

Си Цзяхуэй (Китай) –  Бен Уоллэстон (Англия) – 21.00

Шон Мерфи (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 21:00

28 апреля, понедельник

Люка Бресель (Бельгия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 21.00

Ронни О’Салливан (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Максимальное количество фреймов – 25.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoМарк Аллен
чемпионат мира (снукер)
результаты
Сяо Годун
Хоссейн Вафаей Аюри
logoРонни О'Салливан
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Крис Уэйклин
Чжао Синьтун
Лэй Пэйфань
logoДин Цзюньхуэй
Люка Бресель
Бен Уоллэстон
Си Цзяхуэй
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