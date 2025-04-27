Отца фигуристки, напавшего на судью, арестовали в Екатеринбурге
Отца фигуристки, напавшего на судью, арестовали до 23 июня.
Ранее сообщалось, что Адонис Мироев избил судью и тренера Михаила Слободчикова после того, как его дочь не попала в призы на соревнованиях. Это произошло 23 апреля в Екатеринбурге.
Арбитр попал в больницу, но позже был выписан. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
«Суд избрал меру пресечения Адонису Мироеву в виде содержания под стражей на срок по 23 июня 2025 года», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Свердловской области.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: суды Свердловской области
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