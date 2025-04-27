Новосадов о пенальти в ворота ЦСКА: «Это цирк. ВАР по звонку работают, чтобы отделить «Спартак» и армейцев от чемпионской гонки»
Армейцы победили в дерби в рамках 26-го тура Мир РПЛ (2:1).
На 83-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина навесил в штрафную ЦСКА. В момент верховой борьбы с Ливаем Гарсией защитник армейцев Джамалутдин Абдулкадыров сыграл рукой. Главный судья Кирилл Левников назначил одиннадцатиметровый, с которого красно-белые сравняли счет.
– Полностью согласен с реакцией Влада Радимова и Сергея Юрана. Это уникально. Абдулкадыров вообще не был виноват в том, что мяч попал в руку – это цирк. Это просто цирк.
И то, что судейский эксперт сидит и доказывает, что это был пенальти – они друг друга защищают. С этим давно надо бороться.
– Нет ощущения, что ВАР – хороший инструмент, которым просто криво пользуются?
– Очень криво пользуются. На ВАР, мне кажется, по звонку работают. Был звонок: «Надо, чтобы они сыграли вничью», поэтому и назначали пенальти. Чтобы отделить и «Спартак», и ЦСКА от чемпионской гонки.
Армейцам еще предстоят матчи с «Локомотивом» и «Краснодаром», еще все впереди, – сказал экс-вратарь ЦСКА Новосадов.
Николич о судействе: «Ни разу судья не назначал в ворота ЦСКА пенальти, только ВАР. Это вызывает раздражение, больше не буду ничего говорить»
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