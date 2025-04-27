  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Новосадов о пенальти в ворота ЦСКА: «Это цирк. ВАР по звонку работают, чтобы отделить «Спартак» и армейцев от чемпионской гонки»
78

Новосадов о пенальти в ворота ЦСКА: «Это цирк. ВАР по звонку работают, чтобы отделить «Спартак» и армейцев от чемпионской гонки»

Андрей Новосадов не согласен с пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком».

Армейцы победили в дерби в рамках 26-го тура Мир РПЛ (2:1). 

На 83-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина навесил в штрафную ЦСКА. В момент верховой борьбы с Ливаем Гарсией защитник армейцев Джамалутдин Абдулкадыров сыграл рукой. Главный судья Кирилл Левников назначил одиннадцатиметровый, с которого красно-белые сравняли счет.

– Полностью согласен с реакцией Влада Радимова и Сергея Юрана. Это уникально. Абдулкадыров вообще не был виноват в том, что мяч попал в руку – это цирк. Это просто цирк.

И то, что судейский эксперт сидит и доказывает, что это был пенальти – они друг друга защищают. С этим давно надо бороться.

– Нет ощущения, что ВАР – хороший инструмент, которым просто криво пользуются?

– Очень криво пользуются. На ВАР, мне кажется, по звонку работают. Был звонок: «Надо, чтобы они сыграли вничью», поэтому и назначали пенальти. Чтобы отделить и «Спартак», и ЦСКА от чемпионской гонки.

Армейцам еще предстоят матчи с «Локомотивом» и «Краснодаром», еще все впереди, – сказал экс-вратарь ЦСКА Новосадов.

Николич о судействе: «Ни разу судья не назначал в ворота ЦСКА пенальти, только ВАР. Это вызывает раздражение, больше не буду ничего говорить»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoКирилл Левников
logoсудьи
logoЦСКА
logoВладислав Радимов
logoСергей Юран
logoДжамалутдин Абдулкадыров
Андрей Новосадов
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев о судействе в России: «Безобразие, испортили весь футбол. В том числе и ВАР, зачем эти повторы?»
1сегодня, 10:58
Николаев о падении Маркиньоса в штрафной ЦСКА: «Не было явного нарушения со стороны Облякова. Пенальти? Мяч попал в отставленную руку Абдулкадырова»
48сегодня, 02:27
Директор по коммуникациям ЦСКА после 2:1 со «Спартаком»: «Эмоции от победы не должны оставить без внимания судейство на ВАР. Вопиюще непригодная работа»
65вчера, 20:50
Абдулкадыров об 11-метровом «Спартака»: «Не мог поверить. Я сыграл головой, а соперник подтолкнул мою руку. Судья решил поставить пенальти, но я с этим не согласен»
37вчера, 19:59
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» победил «Венецию», «Интер» принимает «Рому», «Ювентус» против «Монцы», «Наполи» сыграет с «Торино»
912 минут назад
Рюдигер назвал судью «сукиным сыном» и «уродом» в конце матча с «Барсой»
6924 минуты назад
Смородская о Станковиче: «Он большой актер – здорово машет руками, жестикулирует, но не поставил игру «Спартаку». При Абаскале была такая же песня»
3555 минут назад
Экс-арбитр Итурральде о фоле де Йонга на Мбаппе: «Это желтая – Бенгоэчеа прав. Кубарси мог бы догнать Килиана, он был всего в нескольких метрах»
20сегодня, 11:38Фото
Экс-арбитр Фернандес про Рюдигера и Феррана в штрафной «Реала»: «Это не пенальти. Контакт есть, но он минимальный»
59сегодня, 11:23Фото
Чемпионат России. «Крылья Советов» играют с «Оренбургом», «Акрон» в гостях у «Химок», «Рубин» против «Факела»
2776сегодня, 11:01Live
Празднуйте победы в стиле Бэйла! Ловите сердца и уклоняйтесь от неприятностей
сегодня, 11:00Тесты и игры
«Кубарси не смог дотянуться до мяча, поэтому фол Себальоса, наказуемый сам по себе, не имеет значения здесь». Экс-арбитр Итурральде о падении защитника «Барсы» в штрафной «Реала»
72сегодня, 10:43Фото
В ЦСКА готовы предоставить Акинфееву возможность провести 1000 матчей в карьере: «Если Игорь сам изъявит желание продолжать стоять в воротах»
41сегодня, 10:25
Тчуамени после 2:3 от «Барсы»: «Они празднуют наши поражения так, будто мы больше не выиграем. Мы вернемся»
112сегодня, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о том, что «Сити» не продал билеты на игру с «Ноттингемом» на «Уэмбли» : «Людям нелегко из-за цен и поездок, я понимаю их. Возможно, однажды мы сможем играть матчи Кубка на севере»
37 минут назад
Семин считает, что «Спартак» еще может побороться за чемпионство: «Команда играет с хорошим энтузиазмом, у них хорошая атмосфера, старательные игроки»
410 минут назад
«Милан» одолел «Венецию» – 2:0. Команда Консейсау выиграла 3 из 4 последних матчей
214 минут назад
Мостовой о «Краснодаре»: «Руководители говорили, что должны играть одни воспитанники, для этого созданы школа и академия. Сейчас я вижу 8 иностранцев в основе и еще 5 в запасе»
926 минут назад
Вторая лига А. «Ленинградец» против «Челябинска», «Кубань» принимает «Спартак» Кострома
32 минуты назадLive
Каманцев об идее не ставить Карасева на матчи «Динамо»: «Это невозможно, чемпионат превратится в ад. Потом Гафин будет ругать другого судью, потому что он допустит ошибку»
739 минут назад
«Интер» – «Рома». Арнаутович и Лаутаро играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
847 минут назад
«Чемпионство «Спартаку» уже не светит – мы понимаем это, если умеем считать». Хореограф группы Тутберидзе Глейхенгауз о красно-белых
547 минут назад
Батраков о новой прическе Ямаля: «Я ни на что не намекаю». Алексей перекрасился в блондина перед стартом сезона
57 минут назадВидео
«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед». Бруну, Онана, Хейлунд играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
1157 минут назад