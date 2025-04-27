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«Наполи» на 3 очка оторвался от «Интера» за 4 тура до конца чемпионата Италии

«Наполи» вышел на чистое первое место по итогам 34-го тура Серии А.

Команда Антонио Конте обыграла «Торино» (2:0), а «Интер» уступил «Роме» (0:1).

У неаполитанцев теперь 74 очка, они на три балла опережают действующих чемпионов Италии.

Третье место занимает «Аталанта» (65), четвертое – «Ювентус» (62), пятое – «Болонья» (60 при игре в запасе), шестое – «Рома» (60).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoНаполи
logoРома
logoсерия А Италия
logoБолонья
logoИнтер
logoАталанта
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