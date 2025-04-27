«Наполи» на 3 очка оторвался от «Интера» за 4 тура до конца чемпионата Италии

«Наполи» вышел на чистое первое место по итогам 34-го тура Серии А.

Команда Антонио Конте обыграла «Торино» (2:0), а «Интер » уступил «Роме» (0:1). У неаполитанцев теперь 74 очка, они на три балла опережают действующих чемпионов Италии. Третье место занимает «Аталанта » (65), четвертое – «Ювентус » (62), пятое – «Болонья » (60 при игре в запасе), шестое – «Рома » (60).