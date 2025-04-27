«Наполи» на 3 очка оторвался от «Интера» за 4 тура до конца чемпионата Италии
«Наполи» вышел на чистое первое место по итогам 34-го тура Серии А.
Команда Антонио Конте обыграла «Торино» (2:0), а «Интер» уступил «Роме» (0:1).
У неаполитанцев теперь 74 очка, они на три балла опережают действующих чемпионов Италии.
Третье место занимает «Аталанта» (65), четвертое – «Ювентус» (62), пятое – «Болонья» (60 при игре в запасе), шестое – «Рома» (60).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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