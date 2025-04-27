Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Салават» в 1-м матче серии 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Локомотив» примет «Салават» в 1-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут Кинопоиск и «Матч ТВ».

Кубок Гагарина

1/2 финала

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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