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Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Салават» в 1-м матче серии 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Локомотив» примет «Салават» в 1-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:30 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажут Кинопоиск и «Матч ТВ». 

Кубок Гагарина

1/2 финала

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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